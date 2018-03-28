شاهد.. «الدستور» تحاور معمرة الأزبكية 101 سنة

سيدة معمرة يبلغ عمرها 101 سنة، مواليد 1917، عاصرت كافة الأحداث السياسية التي حدثت ومع ذلك ما زالت تشارك في الانتخابات الرئاسية التي مرت خلال فترة حياتها.



السيدة حكيمة مجلع خليل، معمرة الأزبكية، طلبت من ابنها "مكرم" المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وأصرت على النزول للجنة، ولكن لكبر سنها وإصابتها بكسر في قدميها، تم نقلها بواسطة عربة إسعاف أمس للإدلاء بصوتها في الانتخابات، برفقة عدد من عناصر الشرطة.



حاورت «الدستور» السيدة حكيمة، وابنها الكبير "مكرم" الذي تخطى الـ 70 عاما، كاشفين عن تفاصيل عائلتهم المعمرة، حيث إن والدة السيدة حكيمة توفيت وعمرها يناهز الـ 106 سنة.