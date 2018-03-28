القاهرة : الأربعاء 28 مارس 2018
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الأربعاء 28/مارس/2018 - 12:38 م

رسائل الأجداد للأحفاد بالإسكندرية: «انتخبنا علشان مستقبلكم»

رسائل الأجداد
رسائل الأجداد
شيماء حمودة
dostor.org/2107726

حرص عدد من كبار السن على التواجد في اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع، وجمعتهم أمنية مشتركة "تمني الخير لأحفادهم".

تقول الجدة حافظة: جئت رغم مرضي متكئة على كتف أبني، فنحن لا نتمنى شيء سوى ضمان مستقبل أفضل لأبنائنا وأحفادنا، فالعملية الانتخابية تسير بشكل مستقر وأمن ولا يوجد أي عائق يمنعهم من المشاركة، فما نراه من خطوات جادة تحدث تطمئنا على أن المقبل أكبر وأفضل، موصية أحفادها بألا تأخروا عن أي عمل إيجابي يفيد الوطن، فكما ينتظرون حقوقهم، لابد من إعطاء واجباتهم.

يضيف الجد إسماعيل، مستقرًا على كرسيه المتحرك، "انتخبنا علشان مستقبل أحفادنا"، فشعورنا الأبوي يحثنا على أن نكمل مسيرتنا لمستقبل أحفادنا وأبناءنا، ودائما ما نحث أبناءنا على قيمة الوطن ونوعيهم بما يتم إنجازه في مصر من مشاريع وخطوات جادة تطمئنا لمستقبل مقبل أفضل.

تتابع الجدة إيمان بأن تبدل حال البلد من خوف وعدم أمان العهد الماضي إلى الأمان الذي عاصرناه حاليا، مشيرة إلى أن الدافع في مشاركتهم.

وقالت بناء على رغبة مريم ونور، أحفادي، اصطحبتهم معي إلى اللجنة الانتخابية، لأريهم كيف تدار الخطوات الأولى والهامة لعهد جديد ننتظر منه إكمال ما بدأناه في الأربع سنوات الماضية.

تكمل الجدة إيمان، أنها قامت بإدلاء صوتها لصالح عبد الفتاح السيسي، فهي دائما تدعو له صباحًا قائلة "ربنا ينجيه وينجي البلد وينجي أبناءي وأحفادي"، مضيفة "أنا مطمنة وحاسة بأمان، وأتمنى أحفادي يعيشوا فيه".

وبدأت أول أمس الاثنين، انتخابات الرئاسة في الداخل على مدار 3 أيام متتالية تنتهي اليوم الأربعاء.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.

وفتحت مقرات اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

رسائل الأجداد للأحفاد بالإسكندرية: «انتخبنا علشان مستقبلكم»
رسائل الأجداد للأحفاد بالإسكندرية: «انتخبنا علشان مستقبلكم»
رسائل الأجداد للأحفاد بالإسكندرية: «انتخبنا علشان مستقبلكم»
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