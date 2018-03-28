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الأربعاء 28/مارس/2018 - 12:37 م

المرصد السوري: وصول القافلة الأولى من مقاتلي الغوطة لريف حماة

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2107722

أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان، ومقره لندن، بوصول القافلة الأولى ضمن الدفعة الرابعة من مقاتلي الغوطة الشرقية وعائلاتهم إلى قلعة المضيق في ريف حماة الشمالي الغربي.

وقال المرصد، وفقًا لما ذكرته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأربعاء، إن القافلة تضم نحو 52 حافلة على متنها أكثر من 3 آلاف شخص، مشيرًا إلى أن القافلة الثانية ستصل إلى قلعة المضيق خلال ساعات.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، في وقت سابق اليوم، خروج 128 ألف شخص من الغوطة الشرقية منذ بداية الهدنة الإنسانية، في فبراير الماضي.

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