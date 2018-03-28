فيديو.. «سيدات المرج» يحتفلن بثالث أيام انتخابات الرئاسة

شهدت لجنة 23 يوليو الانتخابية بالمرج احتفالا كبيرًا من جانب السيدات في ثالث أيام انتخابات الرئاسة.



وحرصت السيدات على التواجد في ثالث أيام الانتخابات للتصويت في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية 2018.



وبدأت أول من أمس الإثنين انتخابات الرئاسة في الداخل على مدار 3 أيام متتالية تنتهي اليوم الأربعاء.



ويتنافس في الانتخابات كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.



وفتحت مقرات اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.