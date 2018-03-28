شباب يلتقطون «سيلفى» مع سيدة بالزى الميرى أمام لجنة بالدقهلية

حرص شباب مدينة المطرية في محافظة الدقهلية على التقاط صور "سيلفى" مع سيدة ترتدي ملابس القوات المسلحة أمام اللجان الانتخابية.



وكانت لجان مدينة المطرية، قد شهدت إقبالًا ملحوظًا من الناخبين منذ صباح اليوم وخاصة الشباب.



وبدأ أول أمس الاثنين تصويت المصريين داخل مصر في انتخابات الرئاسة على مدار 3 أيام متتالية تنتهي الأربعاء.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.



وفتحت مقرات اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

