نقل ضابط للمستشفي بعد تعرضه لوعكة صحية بلجنة ببني سويف

تعرض ضابط شرطة بدائرة مركز اهناسيا، إلى حالة هبوط، اليوم الأربعاء داخل لجنة المماليك الابتدائية بمدينة اهناسيا غرب بني سويف.



ونقلت سيارة إسعاف ملازم أول، ويدعى "جمال أبو هشيمه على " 48 سنه، إلى مستشفى اهناسيا المركزي بعد تعرضه لهبوط نتيجة ارتفاع في ضغط الدم.



وبدأ التصويت في الداخل بانتخابات الرئاسة، أول أمس الاثنين، في 13 ألفا و706 لجان فرعية، داخل 10989 مركزا انتخابيا، على مستوى الجمهورية، بإشراف 18 ألف قاض، يعاونهم 110 آلاف موظف، ويبلغ إجمالي الناخبين المقيدين 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، ويستمر على مدار 3 أيام متتالية، تنتهي غدًا.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.



وفتحت مقرات اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

