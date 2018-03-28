رئيس «دينية النواب» يتفقد لجان الانتخابات بدمياط: الإقبال كبير

تفقد الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، اللجان الانتخابية في محافظة دمياط، لمتابعة سير العملية الانتخابية.



وقال "العبد" في بيان له اليوم، إن المصريين يريدون استمرار الاستقرار والتنمية، فكل التحية للمواطنين الذين توجهوا إلى اللجان للتصويت، سواء سيدات أو رجال، مؤكدا أن المشاركة واجب وطني على كل مواطن مصري.



وأضاف أن هناك إقبالا كبيرًا من جميع الأعمار، وهي رسالة للعالم بأن مصر تعيش حالة من التكاتف والوحدة بين أبنائها والقيادة السياسية برئاسة الزعيم عبدالفتاح السيسي.



وبدأت أول أمس الإثنين، انتخابات الرئاسة في الداخل على مدار 3 أيام متتالية تنتهي اليوم الأربعاء.



ويتنافس في الانتخابات كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.