مسيرة لـ«مستثمري 6 أكتوبر» لحشد الناخبين

ينظم عمر الصعيدي، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري 6 أكتوبر، اليوم، مسيرة حاشدة تطوف اللجان الانتخابية بمدينه السادس من أكتوبر خلال الماراثون الانتخابي الذي تشهده مصر حاليًا.



وكشف "الصعيدي"، في بيان له، أن المسيرة ستنطلق بمشاركة كل أعضاء مجلس إدارة جمعية المستثمرين وبحضور رئيس الجمعية وعدد من الرموز بمدينة 6 أكتوبر.



وأكد أن المسيرة تستهدف حث المواطنين على المشاركة الفاعلة في الاستحقاق الانتخابي لمصر خلال الفترة الحالية والتي يتنافس فيها الرئيسعبد الفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى.



جدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية بدأت أمس الأول الاثنين وتنتهي اليوم الأربعاء على أن يتم اعلان النتائج الخاصة بالانتخابات الرئاسية يوم 2 أبريل المقبل.