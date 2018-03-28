القاهرة : الأربعاء 28 مارس 2018
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الأربعاء 28/مارس/2018 - 12:34 م

بالصور.. مسيرة بقرية الشين بالغربية لدعم السيسي

مسيرة بقرية الشين
مسيرة بقرية الشين
الغربية - حسام فوزي جبر واحمد فودة
dostor.org/2107715

تشهد قرية الشين التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية الآن، مسيرة داعمة للرئيس السيسي ومحفزة للمشاركة في الانتخابات، ومطالبة للمواطنيين بالخروج للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة 2018.

وأكد النائب فؤاد حسب الله، عضو مجلس النواب عن قطور، أن قرية الشين إحدى أكثر القرى إقبالًا على الانتخابات بالمحافظة لما بها من وطنية ووعي كبير يؤكد أن القرية تدري كيف تكون مصلحة مصر مع زعيمها وقائدها السيسي.

وبدأت أمس الأول انتخابات الرئاسة في الداخل، واستمرت على مدار 3 أيام متتالية تنتهي اليوم الأربعاء.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.

وفتحت اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا، أمام الناخبين لليوم الثالث على التوالى للإدلاء بأصواتهم.

بالصور.. مسيرة بقرية الشين بالغربية لدعم السيسي
بالصور.. مسيرة بقرية الشين بالغربية لدعم السيسي
بالصور.. مسيرة بقرية الشين بالغربية لدعم السيسي
بالصور.. مسيرة بقرية الشين بالغربية لدعم السيسي
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