«قصص بسيطة».. جديد دار العربي للنشر

«هل يشعر مواطنو ألمانيا الشرقية بالحنين٬ إلى أيامهم قبل هدم السور واتحادهم مع ألمانيا الغربية؟٬ هل يرى مواطنو ألمانيا الشرقية أن النظام الشمولي الذي كانوا يحظون به كان أخف وطأة عليهم من النظام الرأسمالي رغم القسوة والقمع والاضطهاد؟».. هذه الأسئلة ما تحاول أن تجيب عنه رواية «قصص بسيطة» من تأليف إنجو شولتسة٬ نقلها للعربية المترجم سمير جريس٬ والصادرة حديثًا عن دار العربي للنشر والتوزيع.



تضم الرواية 19 قصة قصيرة وأكثر من 40 شخصية٬ بترجمة جميلة وبسيطة، تم دمج الفصحى مع العامية في الحوارات فاكتسبت سلاسة وسهولة.