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عالم
الأربعاء 28/مارس/2018 - 12:32 م

وزير الأوقاف الفلسطينى يدعو لشد الرحال إلى المسجد الأقصى

الشيخ يوسف ادعيس
الشيخ يوسف ادعيس
أ ش أ
dostor.org/2107710

دعا وزير الأوقاف والشئون الدينية الفلسطيني الشيخ يوسف أدعيس، المواطنين الفلسطينيين إلى تكثيف التوافد على المسجد الأقصى المبارك وشد الرحال إليه، رغم إجراءات الاحتلال الإسرائيلي وقيوده التي تحول بينهم وبين أدائهم لعبادتهم، للتصدي لدعوات "منظمات الهيكل" إلى تفريغ المسجد الأقصى يوم الجمعة المقبل من المصلين، بذريعة "تنفيذ قرابين الفصح".

وأوضح أدعيس في بيان، أن عناصر تابعة لهذه المنظمات ألصقت قبل أيام إعلانات عنصرية على أبواب المسجد الأقصى المبارك، تدعو إلى إفراغ الأقصى فيما سمته بـ"يوم الإبكار التوراتي"، الذي يسبق يوم "الفصح".

واعتبر أن تصاعد اعتداءات الاحتلال الإرهابية ومستوطنيه في الآونة الأخيرة في القدس ينذر بعواقب وخيمة، لكونها تأتي ضمن مسلسل عنصري متواصل يظهر فيه مدى استهتار الاحتلال الصهيوني بالمقدسات.

وناشد الدول العربية والإسلامية  باتخاذ موقف عملي لحماية مدينة القدس قبل أن تستولي عليها العنصرية الإسرائيلية، باعتبارها القلب النابض من الوطن، وجزءا من العقيدة، وواجب الدفاع عن القدس هو مسئولية كل المسلمين، وليس على الفلسطينيين وحدهم.

وجدد أدعيس الدعوة للشعوب العربية والإسلامية إلى شد الرحال للأقصى، ومدينة القدس، لدعمها، وحمايتها، ولإفشال جميع المخططات الإسرائيلية الرامية إلى السيطرة على المسجد.

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