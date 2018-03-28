كبار عائلات الفيوم: المشاركة واجب وطني.. وندعم رئيسنا البطل

أكد عددٌ من كبار عائلات قري وريف الفيوم على مشاركتهم في الانتخابات، وتوجهوا إلي لجان الاقتراع والتصويت للمشاركة الحقيقية في رسم مستقبل الوطن ودعم الرئيس السيسي.



وقال العمدة إبراهيم الدسوقي، من كبار عائلة الجاحد بالعجميين التابعة لمركز ابشواي، إن قري مركز ابشواي ضربت القدوة والمثل في الوطنية وتلبية نداء الوطن وخرجت عائلات بكامل أفرادها إلي لجان الاقتراع والتصويت في الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلي أن المشاركة الكثيفة في الانتخابات هي أكبر رد علي مزاعم وأكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية بأننا ننتمي لهم وندعمهم فجميع عائلات ابشواي نلفظ تلك الجماعة الدموية وتستنكر أفعالها الشيطانية.



أما العمدة عبدالله زيدان، من كبار عائلة زيدان بقرية دمو التابعة لمركز الفيوم، قال إن القرية خرجت عن بكرة أبيها للمشاركة في الانتخابات ودعم الرئيس ومؤسسات الدولة، حفاظًا علي الاستقرار والأمن واستكمال مسيرة التنمية والبناء.



وأكد محمود المليجي، كبير عائلة المليجي بقرية دفنو دائرة مركز أطسا، على أن الفيوم أثبتت للجميع تبرئها من جماعة الإخوان الإرهابية، وأنها تقف قلبًا وقالبًا مع الدولة وجهودها للقضاء علي الإرهاب، وذلك من خلال المشاركة الإيجابية في الانتخابات والتوجه إلي لجان الاقتراع للتصويت.