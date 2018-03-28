رئيس حى دار السلام: نسبة مشاركة المواطنين في الانتخابات مرتفعة

تفقد اللواء جمال العربي، رئيس حى دار السلام، اللجان الانتخابية - خلال اليوم الثالث - للوقوف على آخر أعمال الحى أمام اللجان.



وأشار "العربي" في تصريحات خاصة لـ"الدستور": إلى أن "أعمال الحي بدأت قبل بدأ الانتخابات الرئاسية لرفع كفاءة المنطقة"، مشيرًا إلى نسبة مشاركة المواطنين بمنظفة دار السلام مرتفعة.



يذكر أنه بدأ أمس الأول، تصويت المصريين في انتخابات الرئاسة، التي تستمر على مدار 3 أيام متتالية تنتهي الأربعاء.



ويتنافس في الانتخابات، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.



وفتحت اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

