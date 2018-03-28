«خمسة وخميسة».. هكذا يكيد الناخبون الإرهابيين (Cross Media)

تعد جملة "خمسة وخميسة في عين اللي ما يصلي على النبي" من أبرز أقاويل المصريين، حيث آمن الشعب المصري منذ الحضارات القديمة على رأسها الفرعونية بالحسد، ونقش رموز الحماية على جدران المعابد، إلى جانب آيات ودعوات الحفظ منه، وتوارثتها الأجيال، حتى أصبحت جزءًا من الفن الشعبي المصري الأصيل، فالخرزة الزرقاء والعين أبرز رموزه، والكف والخمسة وخميسة أساس هذه العلامات التي نقشت حتى على بيوت البسطاء، وأخذها بعض فناني النحت وسيلة للتعبير عن فنهم.



والانتخاب حضارة ومظهر جميل من مظاهر التقدم والرقي، ولابد أن يحمل في طياته أهم السمات والعادات المصرية، ويعبر كذلك عن حضارتهم ومعتقداتهم وأفكارهم، لذا لا عجب إذا رأيت أحدهم يرسم بالحبر الفسفوري الخاص بالانتخاب علامة كف، أو يغرس كفه بأكمله في الحبر لحماية مصر من الحسد أو لكيد الإرهاب.



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