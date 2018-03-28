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الأربعاء 28/مارس/2018 - 11:03 ص

«الإسكان»: جار توصيل خدمات الصرف لـ28 قرية بالإسماعيلية

الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق
محمد إبراهيم
dostor.org/2107471

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لمشروعات صرف صحي القرى بمحافظة الإسماعيلية، خلال اجتماعه بمسئولي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوزارة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: يجري توصيل خدمات الصرف الصحي لـ28 قرية بما نسبته 68 %، من إجمالي قرى المحافظة البالغ عددها 41 قرية (شاملة التوابع ذات الكثافة السكانية العالية)، بخلاف 8 قرى مخدومة بما نسبته نحو 20 %، موضحًا أنه من المقرر الانتهاء من توصيل خدمات الصرف الصحي لـ8 قرى تباعًا بنهاية يونيو 2018، وهي: (الجباسات – الواصفية – الحمادات – الجزيرة الخضراء – القرين – البكارشة ــ أبوعيادة – السماكين).

وأضاف: بعد الانتهاء من توصيل خدمات الصرف الصحي للـ8 قرى بنهاية يونيو المقبل، سيصبح إجمالي القرى المخدومة بمحافظة الإسماعيلية 16 قرية بما نسبته حوالي 39 % من إجمالي القرى.

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