استمرار توافد كبار السن على اللجان بالغربية

استمر توافد كبار السن علي لجان الانتخابات بالغربية، للإدلاء بأصواتهم وتفوقت السيدات علي الرجال.



وأكدت شادية محمد، 73 سنة، جئت اليوم متكأة علي عصي والي جواري ابنتي، لأواصل رسالة للشباب أن العطاء ليس بالسن، وأقول للشباب صوتك أمانة، ولا بد من النزول، والمشاركة من أجل أن تصل رسالة للعالم، أن مصر تثق في رئيسها السيسي.



وبدأت أمس الأول انتخابات الرئاسة في الداخل، واستمرت على مدار 3 أيام متتالية تنتهي اليوم الأربعاء.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.



وفتحت اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا، أمام الناخبين لليوم الثالث على التوالي للإدلاء بأصواتهم.

