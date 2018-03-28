القاهرة : الأربعاء 28 مارس 2018
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الأربعاء 28/مارس/2018 - 11:01 ص

استمرار توافد كبار السن على اللجان بالغربية

كبار السن
كبار السن
الغربية - حسام فوزي جبر واحمد فودة
dostor.org/2107470

استمر توافد كبار السن علي لجان الانتخابات بالغربية، للإدلاء بأصواتهم وتفوقت السيدات علي الرجال.

وأكدت شادية محمد، 73 سنة، جئت اليوم متكأة علي عصي والي جواري ابنتي، لأواصل رسالة للشباب أن العطاء ليس بالسن، وأقول للشباب صوتك أمانة، ولا بد من النزول، والمشاركة من أجل أن تصل رسالة للعالم، أن مصر تثق في رئيسها السيسي.

وبدأت أمس الأول انتخابات الرئاسة في الداخل، واستمرت على مدار 3 أيام متتالية تنتهي اليوم الأربعاء.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.

وفتحت اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا، أمام الناخبين لليوم الثالث على التوالي للإدلاء بأصواتهم.

استمرار توافد كبار السن على اللجان بالغربية
استمرار توافد كبار السن على اللجان بالغربية
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