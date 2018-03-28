«عمليات التنمية المحلية»: انتظام التصويت في لجان المحافظات

رصد تقرير غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية فتح لجان الاقتراع أمام الناخبين بكافة المحافظات، في اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية، وانتظام عملية التصويت في مختلف اللجان، وعدم وجود أية معوقات تعوق تصويت المواطنين.



وأكد التقرير أن الانتخابات تسير بشكل منتظم، ولا يوجد معوقات أو مشكلات، لافتًا إلي أن المشاركة الانتخابية رسالة قوية للعالم.



وبدأت أول أمس الاثنين، انتخابات الرئاسة في الداخل على مدار 3 أيام متتالية تنتهي اليوم الأربعاء.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كلًا من: الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.



وفتحت مقرات اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

