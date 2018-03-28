القاهرة : الأربعاء 28 مارس 2018
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الأربعاء 28/مارس/2018 - 10:59 ص

بالصور.. توافد ناخبي الوايلي على اللجان في آخر أيام الانتخابات

ناخبي الوايلي
ناخبي الوايلي
نجلاء فتحي - إيناس سعيد
dostor.org/2107468

لليوم الثالث على التوالي، يستمر توافد سكان منطقة الوايلي على لجان الانتخاب بمجمعات مدارس شارع الشركات، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠١٨.

وبدأت أول أمس الاثنين، انتخابات الرئاسة في الداخل على مدار 3 أيام متتالية تنتهي اليوم الأربعاء.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.

وفتحت مقرات اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

بالصور.. توافد ناخبي الوايلي على اللجان في آخر أيام الانتخابات
بالصور.. توافد ناخبي الوايلي على اللجان في آخر أيام الانتخابات
بالصور.. توافد ناخبي الوايلي على اللجان في آخر أيام الانتخابات
بالصور.. توافد ناخبي الوايلي على اللجان في آخر أيام الانتخابات
بالصور.. توافد ناخبي الوايلي على اللجان في آخر أيام الانتخابات
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