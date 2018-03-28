واشنطن: استمرار قصف الغوطة رغم الهدنة «مهزلة»

أكدت نيكي هايلي، السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة، أن استمرار إطلاق النار في الغوطة الشرقية، رغم قرار مجلس الأمن بهدنة لمدة ثلاثين يومًا، وانتظار عضوين بمجلس الأمن لاتخاذ قرار يعد المهزلة.



وقالت هايلي إن التاريخ لن يكون كريمًا بحُكمه على فعالية هذا المجلس بتخفيف معاناة السوريين، مضيفًة أن روسيا تحاورت باستخفاف الهدنة التي خرقتها مباشرة.



وأضافت هايلي قائلة: "يجب لهذا اليوم أن يشكل وصمة عار على كل عضو بهذا المجلس، ويجب أن يكون درسًا لما يمكن حصوله عندما نركز على استعراضات الوحدة الزائلة، عوضًا عن القيام بالأمر الصحيح."



وتابعت هايلى: "أود أن أطلب من زملائي بمجلس الأمن التفكير فيما لو كنّا مخطئين بتحميل القوات الروسية والإيرانية، مسؤولية هذا الذبح".