إقبال أهالي براني والنجيلة بلجان مطروح

أعلن اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، عن توافد أعداد كبيرة علي الصناديق الانتخابية بمدينتي براني والنجيلة في ثالث أيام انتخابات الرئاسة، بحضور القضاة المشرفين ومندوبى اللجان والمرشحين، مؤكدًا علي تقديم كافة الدعم والتيسيرات وتوفير وسائل المواصلات المجانية لنقل الناخبين بكافة القرى والتجمعات البعيدة فى الصحراء، إلى مقار انتخابهم والعودة بهم إلى أماكنهم مجددًا.



وأكد أبو زيد أن العملية الانتخابية بمدينتي براني والنجيلة شهدت منذ الصباح إقبالًا ملحوظًا ومتزايدًا من المواطنين خاصة السيدات والشباب، وسجلت لجان النجوع والتجمعات الصحراوية نسب تصويت عالية، كما شهد عدد من اللجان اصطفاف العشرات أمام أبوابها ينتظرون الإدلاء بأصواتهم، مشيرًا إلى ضرورة المشاركة الإيجابية لأبناء مطروح وحرصهم على المساهمة في تقرير مستقبل البلاد في المرحلة المقبلة، خاصة في ظل المشاركة المتنوعة لمختلف الفئات العمرية من شباب ونساء وأطفال ورجال وكبار السن.