نصف يوم إجازة للعاملين بـ«تعليم القاهرة» للتصويت في الانتخابات

أكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أنه تقرر إعطاء العاملين بالمديرية اليوم الأربعاء، نصف يوم أجازة.



وأضاف في تصريحات خاصة لـ «الدستور» ان نسبة تصويت العاملين في ختام ثاني أيام الانتخابات الرئاسية بلغت 78%.



وبدأت أول أمس الاثنين، انتخابات الرئاسة في الداخل على مدار 3 أيام متتالية تنتهي اليوم الأربعاء.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.



وفتحت مقرات اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

