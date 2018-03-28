مسنة بالجيزة: «مشيت كتيرعلشان أنتخب السيسي»

أمام لجنة الجيزة الإعدادية اصطحبت إحدى المتطوعات سيدة مسنة تتحرك بصعوبة بالغة لتصل إلى باب اللجنة وبمجرد اقترابها منه طلبت أن تجلس لتستريح قائلة "أنا مشيت كتير أوي وتعبت".



"منى"، 75 عامًا، مدرسة لغة فرنسية على المعاش قالت، في حديثها مع "الدستور"، "كان لازم أشارك عشان أنتخب السيسي".



وأضافت "كنت أتمني أن أشارك في الانتخابات من أول يوم لكن كنت في المستشفى أجري عملية مياه بيضاء وعندما استطعت السير نزلت لكي أشارك".



وأوضحت "تحملت مشقة النزول لأن صوتي سيحافظ على مصر فإحجام المصريين قديمًا عن المشاركة جاء بالإخوان الذين تسببوا في انتشار الإرهاب".



وبدأ أمس الأول الاثنين تصويت المصريين داخل مصر في انتخابات الرئاسة على مدار 3 أيام متتالية تنتهي اليوم الأربعاء.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.



وفتحت اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.