القاهرة : الأربعاء 28 مارس 2018
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الأربعاء 28/مارس/2018 - 10:57 ص

رئيس هيئة قضايا الدولة يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

المستشار حسين عبده
المستشار حسين عبده خليل
أ ش أ
dostor.org/2107457

أدلى المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة، بصوته في الانتخابات الرئاسية، وذلك بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة الأورمان النموذجية بمنطقة الدقي.

وأكد رئيس هيئة قضايا الدولة - في تصريح عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات - أنه حرص على المشاركة في العملية الانتخابية، إعمالا لحقه الدستوري في الانتخاب، وإيمانا بأهمية هذه الخطوة في مسيرة تنمية وبناء الوطن وتعزيز استقراره، داعيا الناخبين إلى المشاركة القوية والفاعلة في ضوء أهمية المرحلة الحالية من عمر البلاد، وبما يسهم في صناعة المستقبل لجميع أفراد وفئات وأطياف المجتمع.

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