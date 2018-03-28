حملة «سيدات مصر» تساعد مُسنة للإدلاء بصوتها في الانتخابات

حرصت حملة سيدات مصر بمحافظة الغربية، على مساعدة سيدة مُسنة فى أواخر العقد التاسع من عمرها، على اصطحابها من منزلها للجنتها الانتخابية للإدلاء بصوتها.



أكدت ولاء سمير، أمين حملة سيدات مصر، أن الحملة اصطحبت السيدة التى تبلغ من العمر 90 عامًا من منزلها إلى لجنة مدرسة الإمام الشافعى بالتعاون مع الأمن.



يُذكر أن محافظة الغربية يوجد بها 14 لجنة عامة، و701 مقر انتخابي، و768 لجنة فرعية، موزعين على جميع مراكز ومدن المحافظة، ويبلغ إجمالي الناخبين 3 ملايين و244.