بالصور.. مسيرة لعمال شركة الكهرباء للتصويت بباب الشعرية

نظم العاملين بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء مسيرة تقدمها المهندس محمد ناجي عارف، رئيس الشركة، من مقر الشركة إلى اللجنة الانتخابية بمدرسة النصر الرسمية للغات بمنطقة باب الشعرية، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.



وقال عارف إنه شارك موظفي الشركة في المسيرة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، تأكيدًا على دعمهم للدولة المصرية وعطاء الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وأضاف عارف لـ«الدستور» أن هذه المشاركة الإيجابية للموظفين الذين تم تقسيمهم بالتناوب على ثلاثة أيام للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع.



ولفت عارف إلى توفير وسائل انتقال لنقل الموظفين من الشركة إلى مقار اللجان الانتخابية لتسهيل الإجراءات الخاصة بالتصويت، وحث جميع المواطنين علي المشاركة في هذة الانتخابات الرئاسية التي تعتبر عرس ديموقراطي.