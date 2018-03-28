الانتخابات في ساعة: «الحماية المدنية» تُمشِّط اللجان.. و«المنظمات الدولية»: انتظام التصويت

الانتخابات في ساعة: «الحماية المدنية» تُمشِّط اللجان.. و«المنظمات الدولية»: انتظام التصويت
لليوم الثالث على التوالي من الانتخابات الرئاسية، تقدم "الدستور" لقرائها خدمة الأخبار على مدار الساعة، يتم من خلالها رصد أهم وأبرز الأحداث التي شهدتها الانتخابات الرئاسية خلال الساعة، حتى غلق أبواب اللجان الانتخابية في التاسعة مساءً، وإعلان نتائج الفرز التفصيلية:
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