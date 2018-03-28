الانتخابات في ساعة: «الحماية المدنية» تُمشِّط اللجان.. و«المنظمات الدولية»: انتظام التصويت

«الشروق»: تجميل أكشاك الكهرباء وتحويلها للوحات فنية (صور)

صرح المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم إطلاق حملة لتجميل أكشاك الكهرباء بمشروعي "دار مصر"، و"الإسكان الاجتماعي"، بالمدينة، وتحويلها إلى لوحات فنية. يأتي ذلك فى إطار جهود ...