بالصور.. مسيرة لعمال «كهرباء شمال القاهرة» إلى لجنة الانتخابات

نظم العاملين بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، مسيرة يتقدمها المهندس محمد ناجي عارف، رئيس الشركة، إلى مقر اللجنة الانتخابية بمدرسة النصر الرسمية للغات بمنطقة باب الشعرية، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.



وقال رئيس الشركة: إنه "جاء اليوم بصحبة موظفي الشركة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، تأكيدًا على دعمهم للدولة المصرية ومزيد من العطاء للرئيس عبد الفتاح السيسي".



وأضاف "عارف" - في تصريحات خاصة لـ"الدستور": أن "تلك المشاركة الإيجابية للموظفين الذين تم تقسيمهم بالتناوب على ثلاثة أيام، للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع".



ولفت إلى توفير وسائل انتقال لنقل الموظفين من مقر الشركة الى مقار اللجان الانتخابية، لتسهيل الإجراءات الخاصة بالتصويت، وحث جميع المواطنين علي المشاركة في هذة الانتخابات الرئاسية التي تعتبر عرس ديموقراطي.