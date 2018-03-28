فى ذكرى وفاتها.. 21 عامًا من الكتابة «واقفة»

عملت في رواياتها على إيقاظ الضمير الإنساني، حتى أصبحت فيريجينيا وولف، واحدة من أهم الرموز الأدبية المحدثة في القرن العشرين، لما عُرف عن أسلوبها بمجرى الوعي أو تيار الشعور.



كان والدها ليزلي ستيفن مؤرخًا مرموقًا وكاتبًا وناقدًا ومتسلق جبال، كما كان المحرر المؤسس لمعجم السير الوطنية، أما والدتها جوليا ستيفن فقد كانت آيةً من الجمال، فقد كان أفراد عائلة والدتها يتميزون بجمال الوجة والأناقة والارستقراطية، وخاصة نساء العائلة التي فتن بهن الرسامون، وكان والداها قد تزوج وترمّل مسبقا، فكان لها أخوة أشقاء وغير أشقاء، ولكن كان أقربهم إليها أختها «فانسيا».



وعن طفولتها يقول الدكتور طه محمد طه، في مقال له بمجلة «الكويت» إنها لم تتعلم الكلام إلا في سن الثالثة، وعندما انطلق لسانها بالكلام أصبحت الكلمات سلاحها المفضل، كما كانت حجرة الأطفال مكانًا للحب والمنازعات في آن واحد، بينها وبين أختها، وبالرغم من التباين الواضح في الشخصيتين ومنذ البداية اتفقتا على أن تصبح «فيرجينيا» كاتبة و«فانسيا» رسامة.



ويضيف: «لم يحرص الوالد على أن يقوم بمراسم التعميد لأولاده، وقبل أن تبلغ السابعة من عمرها كانت والدتها تعلمها اللاتينية والفرنسية والتاريخ، بينما اخذ الوالد على عاتقه تعليم أولاده الرياضيات بالإضافة إلى الرسم والرقص والموسيقى وحسن السلوك والمشي والجلوس».



ويحكي «كوينتين بيل» في كتابه « فرجينيا وولف سيرة حياة»، إلى أن طريقتها في الكتابة كانت تثير العجب، فقد كانت تستعمل مكتبًا ارتفاعه 3 أقدام وست بوصات وله سطح مائل، وكان المكتب مرتفعًا لا يسمح لها بالكتابة إلا واقفة.



ويرجع «كوينتين بيل» السبب في ذلك الوضع إلى أن أختها «فانيسا» كانت ترسم على لوحتها وهي واقفة، لكي تستطيع أن تبتعد عن اللوحة من آن لآخر وتنظر إليها عن بعد.



ودفع ذلك فرجينيا إلى الإحساس بأن عملها لن يكون على قدم المساواة مع ما تقوم أختها بإنجازه إلا إذا كتبت هي بهذه الطريقة، ولهذا كانت تقف ولسنوات عديدة في هذا الوضع الشاذ الذي أتعبها.



و فرجينيا وولف، هي روائية إنجليزية، ومن كتاب المقالات، تزوجت في عام 1912 من ليونارد وولف، الناقد والكاتب الاقتصادي، وهي تعد من كتاب القصة التأثيرين.



كانت روايتها الأولى ذات طابع تقليدي مثل رواية «الليل والنهار» 1919، واتخذت فيما بعد المنهج المعروف بمجرى الوعي أو تيار الشعور، ومن أشهر أعمالها «غرفة يعقوب»، و«السيدة دالواي» و«إلى المنارة» و«الأمواج» ولها روايات أخرى ذات طابع تعبيري، منها رواية «أورلاندو» 1928 و«الأعوام» 1937، و«بين الفصول» ومن كتبها النقدية «القارئ العادي» 1925، و«موت الفراشة ومقالات أخرى».



كتبت ترجمة لحياة «روجر فراي» 1940، وكتبت القصة القصيرة، وظهرت لها مجموعة قصصية بعنوان الاثنين أو الثلاثاء 1921، ولقد انتحرت غرقا مخافة أن يصيبها انهيار عقلي.



وقبل انتحارها تركت رسالة لزوجها، كتبت فيها: «عزيزي، أنا على يقين بأنني سأجن، ولا أظن بأننا قادرين على الخوض في تلك الأوقات الرهيبة مرة أخرى، كما ولا أظن بأنني سأتعافى هذه المرة، لقد بدأت أسمع أصواتاَ وفقدت قدرتي على التركيز. لذا، سأفعل ما أراه مناسبا. لقد أشعرتني بسعادة عظيمة ولا أظن أن أي أحد قد شعر بسعادة غامرة كما شعرنا نحن الإثنين سوية إلى أن حل بي هذا المرض الفظيع».



وأضافت: «لست قادرة على المقاومة بعد الآن وأعلم أنني أفسد حياتك وبدوني ستحظى بحياة أفضل. أنا متأكدة من ذلك، أترى؟ لا أستطيع حتى أن أكتب هذه الرسالة بشكل جيد، لا أستطيع أن أقرأ. جل ما أريد قوله هو أنني أدين لك بسعادتي. لقد كنت جيدا لي وصبوراَ علي. والجميع يعلم ذلك. لو كان بإمكان أحد ما أن ينقذني فسيكون ذلك أنت. فقدت كل شئ عدا يقيني بأنك شخص جيد. لا أستطيع المضي في تخريب حياتك ولا أظن أن أحد شعر بالسعادة كما شعرنا بها».