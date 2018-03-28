رئيس مباحث العجوزة يتفقد الحالة الأمنية بمدرسة القومية

تفقد المقدم مصطفي خليل، رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، مدرسة القومية بالعجوزة لمتابعة الحالة الأمنية، أثناء الانتخابات الرئاسية 2018.



وبدأ أمس الأول الإثنين تصويت المصريين داخل مصر في انتخابات الرئاسة على مدار 3 أيام متتالية تنتهي اليوم الأربعاء.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من: الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.



وفتحت مقرات اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.



