بالصور.. توافد نسائي على لجان زفتى في الغربية

توافد عدد من الناخبات على أبواب لجان الاقتراع بمركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، وذلك للإدلاء بأصواتهن فى الانتخابات الرئاسية لعام 2018.



وبدأ منذ الصباح الباكر مواطنو مراكز ومدن وقرى محافظة الغربية، في التصويت داخل المقرات الانتخابية في انتخابات الرئاسة 2018، لليوم الثالث على التوالي، بداية من التاسعة صباحًا وتستمر حتى التاسعة مساءً.



ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة الغربية 3 ملايين و224 ألفًا و446 مواطنًا يصوتون فى 786 لجنة فرعية تشرف عليها 14 لجنة عامة و701 مركز انتخابي.