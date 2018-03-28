إقبال على التصويت بـ«درب المدبح» وهدوء في «المغربلين»

شهدت عدد من اللجان في دائرة الدرب الأحمر هدوء بعدد من اللجان علي الرغم من تواجد المشاركين في عملية التصويت بكثافة، فقد شهدت مدرسة محمود سامي البارودي تواجدًا مكثفًا للسيدات وكبار السن وهي أكثر اللجان تحتوى على نسبة تصويت عالية.



وبدأت أول أمس الاثنين، انتخابات الرئاسة في الداخل على مدار 3 أيام متتالية، لتنتهي اليوم الأربعاء.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كلًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.



وفتحت مقرات اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.