بالصور.. ازدحام للناخبين أمام اللجان بالموسكي

شهدت مدرسة فاطمة الزهراء، بدائرة الموسكي، في صباح اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية، سير العملية بشكل منتظم وسط إقبال كبير.



وتفاعل البعض من الشباب مع الأغاني الوطنية أثناء انتظارهم بالطابور الانتخابي، في حين وقف عدد كبير متحمسين أمام اللجنة في آخر يوم للإدلاء بأصواتهم.



وبدأت أمس الأول الإثنين، انتخابات الرئاسة في الداخل على مدار 3 أيام متتالية، لتنتهي اليوم الأربعاء.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.



وفتحت مقرات اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.