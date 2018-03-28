القاهرة : الأربعاء 28 مارس 2018
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الثقافة
الأربعاء 28/مارس/2018 - 10:50 ص

«كيف يفكر الجهاديون» عدد جديد من «مراصد» بمكتبة الإسكندرية

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
الإسكندرية - سهى عبد الحميد
dostor.org/2107439

صدر عن وحدة الدراسات المستقبلية بمكتبة الإسكندرية العدد الـ44 من سلسلة "مراصد" بعنوان "كيف يفكر الجهاديون.. الأيديولوجية والدعاية"، تأليف إيمان البدوي وميلو كوميرفورد وبيتر ويلبي، وترجمة سمية عبد الوهاب، وراجعت الترجمة خلود سعيد.

وصدر النص الأصلي عن مركز الدراسات الدينية والجيوسياسية بالمملكة المتحدة.

وتنطلق هذه الدراسة من الإيمان بأهمية فهم عقيدة ظاهرة التطرف العالمي من أجل مواجهتها، حيث إن اقتلاع هذا المزيج من الفكر العقائدي والأهداف السياسية يجب أن يتم من خلال المراجعة الدقيقة والمجابهة الفكرية المستديمة.

وتتولى الدراسة التي أجراها مركز الدراسات الجيوسياسية دراسة وتحليل عينة دراسة شملت11 مصدرًا إعلاميًّا في الفترة بين أبريل 2013 وصيف 2015، من ثلاث جماعات منتمية إلى السلفية الجهادية؛ وهي: تنظيم داعش وجبهة النصرة وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.

يهدف البحث إلى تحديد الأيديولوجية التي تتبناها الجماعات الثلاث بدقة وفقًا لمصادرهم الإعلامية؛ وذلك لإيجاد روايات مضادة فعالة من قبل عموم المسلمين والحكومات والمجتمع المدني، ويُقدِّم هذا التقرير قاعدة من الأدلة حول ما يفترضه الكثيرون بالفعل؛ وهو أن السلفية الجهادية تعد قوة محركة أساسية وراء ممارسات العنف والتطرف؛ ومن ثم يجب مواجهتها أولًا لأجل دحض هذا العنف.

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