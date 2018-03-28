القاهرة : الأربعاء 28 مارس 2018
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الأربعاء 28/مارس/2018 - 10:50 ص

وفد ‫الاتحاد الأوروبي‬ في ‫مصر‬ ينكس العلم تضامنا مع فرنسا

السفير إيفان سوركوش
السفير إيفان سوركوش رئيس وفد مفوضية الاتحاد الأوروبي
أ ش أ
dostor.org/2107438

أعلن السفير إيفان سوركوش رئيس وفد مفوضية الاتحاد الأوروبي بالقاهرة ان الوفد سيقوم اليوم الأربعاء بتنكيس العلم تضامنا مع فرنسا.

وأضاف سوركوش انه تضامنا مع الشعب الفرنسي، فان وفد ‫الاتحاد الأوروبي في ‫مصر‬ ينكس اليوم العلم احتراما لضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع يوم 23 مارس الجاري، وأحد الضحايا هو البطل أرنو بلترام؛ الضابط الفرنسي الذي بادل نفسه بأحد الرهائن.

وتشيع فرنسا اليوم فى جنازة عسكرية مهيبة وبحضور الرئيس إيمانويل ماكرون جثمان الضابط الفرنسي الذى بات بطلا قوميا بعد أن حل محل رهينة فى واقعة احتجاز الرهائن جنوب فرنسا يوم الجمعة الماضي.

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