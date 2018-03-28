عموميدة «إيديتا» تُوزع 85 مليون جنيه أرباح على المساهمين

قالت إدارة البورصة منذ قليل إن الجمعية العامة العادية لشركة إيديتا للصناعات الغذائية أقرت مقترح توزيعات الأرباح عن العام الماضى بقيمة 85 مليون جنيه.



وأوضحت الشركة في إفصاحها للبورصة منذ قليل أن الجمعية أقرت توزيع كوبون نقدي على المساهمين بواقع 0.117 جنيه على للسهم.



ووافقت الجمعية على عقد المعاوضة المزمع إبرامه خلال 2018 والذي يتضمن تجديد عقد الإدارة بين إيديتا وهاني نبيه رئيس مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات.



واقترح مجلس إدارة إيديتا توزيعات نقدية على المساهمين عن أرباح 2017 بقيمة 85 مليون جنيه.



ويبلغ رأسمال الشركة 145.07 مليون جنيه، موزعا على 725.36 مليون سهم، بواقع 0.20 جنيه للسهم.



يُشار إلى أن الشركة حققت أرباحًا بلغت 243 مليون جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 168.17 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2016.



وزادت مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 3 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 2.5 مليار جنيه في 2016.



وفي مارس الماضي، أقرت الجمعية العمومية للشركة، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المنتهي في ديسمبر 2016، بواقع 0.15 قرش للسهم.