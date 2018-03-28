بالصور.. أكبر معمرة بالشرقية 105 عام تدلي بصوتها فى الانتخابات

أدلت الحاجة أم أحمد أحمد عثمان، المعمرة والتى تبلغ من العمر 105 عام، بصوتها فى الإنتخابات الرئاسية اليوم، بلجنة السيدات بقرية الطيب، بمدرسة الطيبة الإبتدائية، مؤكدة أن نزولها اليوم هو بدافع حبها للوطن وجاء من شعورها بتحمل مسؤلية المشاركة السياسية فى رسم مستقبل مصر.



وأكدت "عثمان" أن الرئيس السيسى هو رجل المرحلة القادمة، وأنجز لمصر الكثير من المشروعات العملاقة واهتم بسيداتها وشبابها، لافنة إلى أنه لابد للجميع من النزول لانتخاب والتعبير عن رأيهم وتصدير مشهد مشرف لمصر أمام بلاد العالم.



يذكر أنه بدأ أمس الأول، تصويت المصريين في انتخابات الرئاسة، التي تستمر على مدار 3 أيام متتالية تنتهي الأربعاء.



ويتنافس في الانتخابات، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.



وفتحت اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

