القاهرة : الأربعاء 28 مارس 2018
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الأربعاء 28/مارس/2018 - 10:47 ص

وزير القوى العاملة يتابع صرف معاش أسرة عامل توفى في إيطاليا

وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة محمد سعفان،
دعاء جابر
dostor.org/2107434

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليمات للمستشار العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية المصرية بميلانو، بمساعدة "هيام.س.م.ب"، في حصولها على معاش زوجها الذي كان يعمل في إيطاليا وتوفي في العام الماضي.

وتلقى الوزير تقريرا عبر المستشار العمالي بميلانو عزت عمران، أشار فيه إلى أنه تواصل مع السيدة المذكورة، حيث تقيم بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، واتضح أنها كانت تحصل على معاشها الشهري لوفاة زوجها الذي كان يعمل بإيطاليا منذ أكتوبر 2017، وهذه هي المرة الثانية التي يتوقف فيها صرف المعاش من قبل هيئة التأمينات الإيطالية.

وتم التواصل مع هيئة التأمينات وتم التعرف على سبب توقف المعاش، وتم تقديم المستندات المطلوبة نيابة عن المواطنة، وبالتالي صرف المتجمد من المعاش عن شهر أكتوبر 2017 وحتى مارس 2018 بقيمة إجمالية حوالي 60 ألف جنيه مصري تم تحويلهم للحساب البنكي للمواطنة بمصر.

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