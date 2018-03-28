«الانتخابات الرئاسية» تؤجل اجتماع مناقشة زيادة أسعار الكهرباء

قرر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، تأجيل اجتماع مناقشة زيادة الأسعار للعام المالي 2018-2019؛ بسبب الانتخابات الرئاسية.



وقالت مصادر حكومية- فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء - إنه سيتم عقد الاجتماعات خلال أسبوعين، برئاسة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر.



وأضافت المصادر، أن الاجتماع سيتضمن المعايير والطريقة الحسابية لشرائح استهلاك الكهرباء، والتي تشمل قيمة الوقود المورد لمحطات الإنتاج، ومتوسط تكلفة إنتاج الكيلووات ساعة، وسعر صرف الدولار، وهو ما ينتج عنه تحديد نسبة الزيادة على كل شريحة استهلاك.



وتوقعت المصادر، أن يصل الدعم المخصص للكهرباء، في العام المالي المقبل، إلى 43.3 مليار جنيه، مقابل 52.7 مليار جنيه الدعم المقدم في العام المالى الجاري، وهو ما يعنى أن 9.4 مليار جنيه زيادة على أسعار الكهرباء في العام المالي المقبل.



وشددت المصادر، على عدم وجود استثناءات فى الزيادة المرتقبة لأسعار الكهرباء، ولكن سيراعي محدودو الدخل بنسب طفيفة، كما أن مقابل خدمة العملاء ورسوم النظافة سترتفع بالتوازى مع أسعار الكهرباء، وتحتسب بناءً على شرائح الاستهلاك.



وأشارت، إلى أن محدودي الدخل سيدعمون، بعد انتهاء خطة رفع الدعم بطريقة تبادلية، حيث يتم رفع الأسعار على كثيفي الاستهلاك؛ لتوفير مبالغ تدعم محدودي الدخل بنحو 6.5 مليار جنيه.



وأعلنت مصر في يوليو 2017 الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء للاستهلاك المنزلي، حيث تم رفع التعريفة بين 13 قرشًا، و135 قرشًا للكيلووات.