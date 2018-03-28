القاهرة : الأربعاء 28 مارس 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:04 ص

المفرقعات تفحص اللجان قبل بدء التصويت فى ثالث أيام الانتخابات
03:32 ص

القصة الكاملة للحرب الدبلوماسية بين «بوتين والاتحاد الأوروبى»
03:00 ص

«ليست من نوعى المفضل».. كيف واجه ترامب فضائحه الجنسية؟
10:19 م

غادة وأبناؤها الثلاثة.. رحلة تصويت من السلام للجمالية (فيديو)
08:30 م

حلقات الرقص تُغلق شارع الهرم مروريًّا
06:10 م

فيديو وصور.. عجوز يتحدى «الجلطة» للتصويت في انتخابات الرئاسة
05:29 م

نائب رئيس النيابة الإدارية: نبحث قرار مد التصويت لـ«يوم رابع»
04:51 م

نشرة الخامسة: «صبحي» يتفقد لجان طنطا.. و«النور» يحشد
06:21 ص

موعد مباراة مصر واليونان والقنوات الناقلة
01:07 ص

السعودية توجه رسالة إلى مجلس الأمن بشأن الصواريخ الحوثية
10:08 م

عجوز في الـ«92» بالمنوفية بعد تصويته: «أفدي مصر والسيسي بدمي»
09:53 م

بالصور.. حفل زفاف ينتهي داخل لجنة انتخابية في سوهاج
محافظات
الأربعاء 28/مارس/2018 - 10:46 ص

«تعليم جنوب سيناء» ينظم مسيرة لانتخاب السيسي بالطور (فيديو وصور)

«تعليم جنوب سيناء»
جنوب سيناء ـ زياد القلشى
dostor.org/2107432

نظمت مديرية التربية والتعليم ونقابة المعلمين ومجلس مدينة طور سيناء مسيرة حاشدة طافت شوارع المدينة لحث المواطنين على النزول إلى الانتخابات والإدلاء بأصواتهم من أجل استقرار مصر.

وشارك بالمسيرة كل من فوزى همام رئيس مدينة طور سيناء، ومحمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم وياسر عرفات، أمين صندوق نقابة المعلمين بجنوب سيناء، وعبده عبدالله مسئول الاتصال السياسى، وماجدة نوار معلم أول اللغة الفرنسية، وطلاب المدارس والعاملين بالمصالح الحكومية .

وهتفت الجماهير "الجزيرة فين.. شعب جنوب سيناء اهوه.. بنحبك ياسيسي. .مين زينا السيسى عندنا".

وطافت المسيرة شوارع مدينة الطور تطالب المواطنين بالنزول الى صناديق الانتخابات والإدلاء بالصوت من اجل استقرار مصر، معبرة عن حبها للرئيس السيسي من خلال الهتافات المدوية "بنحبك ياسيسى .. وراء ك ياسيسي".

وقال المحاسب فوزى همام رئيس المدينة أن المسيرة هدفها حشد المواطنين للنزول إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم من أجل استقرار مصر وليس من أجل انتخاب هذا أو ذاك ولكن من اجل المشاركة الايجابية والظهور أمام العالم بمظهر يليق باسم وسمعة مصر .

وانطلقت عملية التصويت في التاسعة صباح اليوم الأربعاء في 13 ألفا و706 لجان فرعية، داخل 10989 مركزا انتخابيا على مستوى الجمهورية بإشراف 18 ألف قاض، يعاونهم 110 آلاف موظف ويبلغ إجمالي الناخبين المقيدين 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا.

«تعليم جنوب سيناء» ينظم مسيرة لانتخاب السيسي بالطور (فيديو وصور)
«تعليم جنوب سيناء» ينظم مسيرة لانتخاب السيسي بالطور (فيديو وصور)
«تعليم جنوب سيناء» ينظم مسيرة لانتخاب السيسي بالطور (فيديو وصور)
«تعليم جنوب سيناء» ينظم مسيرة لانتخاب السيسي بالطور (فيديو وصور)
«تعليم جنوب سيناء» ينظم مسيرة لانتخاب السيسي بالطور (فيديو وصور)
«تعليم جنوب سيناء» ينظم مسيرة لانتخاب السيسي بالطور (فيديو وصور)
«تعليم جنوب سيناء» ينظم مسيرة لانتخاب السيسي بالطور (فيديو وصور)
«تعليم جنوب سيناء» ينظم مسيرة لانتخاب السيسي بالطور (فيديو وصور)
«تعليم جنوب سيناء» ينظم مسيرة لانتخاب السيسي بالطور (فيديو وصور)
ads
الآن

المنظمات الدولية تؤكد سير الانتخابات الرئاسية بشكل منظم

سيدات التجمع يهدين «العسلية» لقوات الأمن بالانتخابات

الانتخابات فى ساعة: فتح اللجان فى موعدها وتقلبات الطقس لم تمنع المواطنين من المشاركة

بالصور.. "بلنش" سيدة سكندرية أصرت على التصويت فى الانتخابات رغم مرضها

الأكثر قراءة

مفاجأة.. تعرف على عدد أصوات «موسى مصطفى» في الانتخابات حتى الآن

حياة الدرديري: علاقتي بـ«الفراعين» انتهت وأبلغت «عكاشة» اعتذاري

البدرى يؤدب إكرامى أمام طنطا.. ومدرب الحراس يُجهز على لطفى

علماء يكتشفون أول حالة لـ«ولادة التابوت»

ألبومات الصور

«الشروق»: تجميل أكشاك الكهرباء وتحويلها للوحات فنية (صور)

بالفيديو.. مسيرة بالدراجات النارية والأعلام لحث أهالى المنصورة على الاقتراع

«تعليم جنوب سيناء» ينظم مسيرة لانتخاب السيسي بالطور (فيديو وصور)

بالصور.. تواجد مكثف للهلال الأحمر وسيارات الإسعاف بلجان الشرقية

نجم الساعة

«الجميلات».. لمسات الجنس الناعم في الانتخابات cross media

الأكثر قراءة

مفاجأة.. تعرف على عدد أصوات «موسى مصطفى» في الانتخابات حتى الآن

حياة الدرديري: علاقتي بـ«الفراعين» انتهت وأبلغت «عكاشة» اعتذاري

البدرى يؤدب إكرامى أمام طنطا.. ومدرب الحراس يُجهز على لطفى

علماء يكتشفون أول حالة لـ«ولادة التابوت»

كشكول

انفوجراف: أفضل 10 جامعات مصرية عربيًا بالتصنيف العالمي QS

التعليم تستكمل اختيار الفائزين بمسابقة "تحدي القراءة العربي"

أمهات مصر يبحث عن حلول لمشكلة تعدي المعلمين علي تلاميذ

نكشف تفاصيل مشاركة وزير التعليم في اجتماعات اليونسكو بباريس

وزير التعليم يشارك فى أسبوع التعلم عبر الأجهزة المحمولة بباريس

الأمصار

كوريا الشمالية تعد الصين بنزع السلاح النووي

اجتماع تشاوري بين الرئيس الموريتاني وممثل المفوضية الإفريقية

أدنوك الإماراتية تخفض مخصصات خام مربان لآسيا 20% في مايو

الأسهم اليابانية تتراجع تأثرا بموجة بيع في شركات التكنولوجيا

رئيس الوزراء العماني: «سوريا على حق والحق ينتصر دائما»

منوعات

نصائح ديل كارنيجي للتعامل مع الناس وتجنب الإرهاق في العمل

علماء يكتشفون أول حالة لـ«ولادة التابوت»

فى ذكرى ميلاده.. تعرف على رحلة معاناة الكاتب مكسيم غوركى

ولاد الكار

كيف تخطط من أجل الوظيفة التي تحبها؟

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك