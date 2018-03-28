«تعليم جنوب سيناء» ينظم مسيرة لانتخاب السيسي بالطور (فيديو وصور)

نظمت مديرية التربية والتعليم ونقابة المعلمين ومجلس مدينة طور سيناء مسيرة حاشدة طافت شوارع المدينة لحث المواطنين على النزول إلى الانتخابات والإدلاء بأصواتهم من أجل استقرار مصر.



وشارك بالمسيرة كل من فوزى همام رئيس مدينة طور سيناء، ومحمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم وياسر عرفات، أمين صندوق نقابة المعلمين بجنوب سيناء، وعبده عبدالله مسئول الاتصال السياسى، وماجدة نوار معلم أول اللغة الفرنسية، وطلاب المدارس والعاملين بالمصالح الحكومية .



وهتفت الجماهير "الجزيرة فين.. شعب جنوب سيناء اهوه.. بنحبك ياسيسي. .مين زينا السيسى عندنا".



وطافت المسيرة شوارع مدينة الطور تطالب المواطنين بالنزول الى صناديق الانتخابات والإدلاء بالصوت من اجل استقرار مصر، معبرة عن حبها للرئيس السيسي من خلال الهتافات المدوية "بنحبك ياسيسى .. وراء ك ياسيسي".



وقال المحاسب فوزى همام رئيس المدينة أن المسيرة هدفها حشد المواطنين للنزول إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم من أجل استقرار مصر وليس من أجل انتخاب هذا أو ذاك ولكن من اجل المشاركة الايجابية والظهور أمام العالم بمظهر يليق باسم وسمعة مصر .



وانطلقت عملية التصويت في التاسعة صباح اليوم الأربعاء في 13 ألفا و706 لجان فرعية، داخل 10989 مركزا انتخابيا على مستوى الجمهورية بإشراف 18 ألف قاض، يعاونهم 110 آلاف موظف ويبلغ إجمالي الناخبين المقيدين 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا.