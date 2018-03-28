بالصور.. فتح لجنة الرويعى وعشرات الناخبين فى الانتظار

فتتحت مدرسة الرويعي الخازندار الابتدائية التابعة لدائرة الموسكي أبوابها، في تمام التاسعة صباحا، في وجود عشرات الناخبين المنتظرين الإدلاء بأصواتهم، في اليوم الثالث وسط تشديدات أمنية، حيث اصطف عدد من المواطنين في انتظار البدء.



وشهدت اللجنة توافد العشرات من الناخبين قبل التاسعة في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية.



وبدأ أمس الأول الإثنين تصويت المصريين داخل مصر في انتخابات الرئاسة على مدار 3 أيام متتالية تنتهي الأربعاء.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.



وفتحت مقرات اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

