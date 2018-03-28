القاهرة : الأربعاء 28 مارس 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:04 ص

المفرقعات تفحص اللجان قبل بدء التصويت فى ثالث أيام الانتخابات
03:32 ص

القصة الكاملة للحرب الدبلوماسية بين «بوتين والاتحاد الأوروبى»
03:00 ص

«ليست من نوعى المفضل».. كيف واجه ترامب فضائحه الجنسية؟
10:19 م

غادة وأبناؤها الثلاثة.. رحلة تصويت من السلام للجمالية (فيديو)
08:30 م

حلقات الرقص تُغلق شارع الهرم مروريًّا
06:10 م

فيديو وصور.. عجوز يتحدى «الجلطة» للتصويت في انتخابات الرئاسة
05:29 م

نائب رئيس النيابة الإدارية: نبحث قرار مد التصويت لـ«يوم رابع»
04:51 م

نشرة الخامسة: «صبحي» يتفقد لجان طنطا.. و«النور» يحشد
06:21 ص

موعد مباراة مصر واليونان والقنوات الناقلة
01:07 ص

السعودية توجه رسالة إلى مجلس الأمن بشأن الصواريخ الحوثية
10:08 م

عجوز في الـ«92» بالمنوفية بعد تصويته: «أفدي مصر والسيسي بدمي»
09:53 م

بالصور.. حفل زفاف ينتهي داخل لجنة انتخابية في سوهاج
اقتصاد
الأربعاء 28/مارس/2018 - 09:10 ص

تباين أسعار «الطوب» اليوم

تباين أسعار «الطوب»
هويدا سعيد
dostor.org/2107217

تباينت أسعار الطوب، اليوم الأربعاء، في الأسواق؛ حيث بلغ سعر «الأسمنتي المفرغ» مقاس 40×20×20 سنتيمترًا، نحو 4750 جنيهًا للألف طوبة، والرملي الخفيف 60×20×20 سنتيمترًا، 570 جنيهًا للألف طوبة.

وبلغ سعر الطوب الأسمنتي المفرغ 40×20×12 سنتيمترًا، 3855 جنيهًا للألف طوبة، وسجل سعر الطوب الأسمنتي المُصمت 25×12.5×6 سنتيمترات نحو 650 جنيهًا للألف طوبة.

وسجل سعر الطوب الطفلي 25×12×6.5 سنتيمتر نحو 520 جنيهًا للألف طوبة، وبلغ سعر الطوب الطفلي المثقب 25×12×13 سنتيمترًا نحو 950 جنيهًا، والرملي الوردي 25×12×6 سنتيمترات 860 جنيهًا.

وشهدت أسعار الطوب ارتفاعًا نسبيًا؛ وذلك عقب اتخاذ الحكومة قرار رفع أسعار المحروقات والمنتجات البترولية، ويتوقع الخبراء العقاريين ثبات الأسعار وعدم ارتفاعها.

ads
اقرأ أيضًا
منذ 6 أيام

«فيسبوك» يهبط بنحو 2% بعد فضيحة تسريب بيانات المستخدمين

منذ أقل من شهر

شوقي: نحتاج ٥٢ ألف مدرسة سنويًا لحل أزمة الكثافة التعليمية

منذ أقل من شهر

«خالدة» للبترول تعلن نجاح حفر أعمق بئر بترول بالصحراء الغربية

منذ أقل من شهر

البنك المركزي: هبوط معدل التضخم خلال فبراير إلى 11.8 %

منذ شهر

اليوم.. «المركزى» يطرح أذون خزانة بـ15.5 مليار جنيه

منذ أقل من شهرين

توقعات باستمرار التحركات العرضية لمؤشرات البورصة

الآن

«المرور» تنتهى من تركيب كمر خرسانى لمحور روض الفرج

علماء يكتشفون أول حالة لـ«ولادة التابوت»

القصة الكاملة للحرب الدبلوماسية بين «بوتين والاتحاد الأوروبى»

مهرجان «كان» السينمائى يحجب أفلام «Netflix» عن قائمته

الأكثر قراءة

حياة الدرديري: علاقتي بـ«الفراعين» انتهت وأبلغت «عكاشة» اعتذاري

البدرى يؤدب إكرامى أمام طنطا.. ومدرب الحراس يُجهز على لطفى

«بوتين» يرفض وساطة قطر: «لسنا في حاجة لدول صغيرة»

علماء يكتشفون أول حالة لـ«ولادة التابوت»

ألبومات الصور

صور.. لجنة أحمد زويل تفتح أبوابها فى انتظار الناخبين

10 صور ترصد تفاصيل اليوم الثانى لانتخابات الرئاسة بأسوان

بهجة وتكاتف في لجان الأزبكية: «هنا انتخابات الرئاسة» (صور)

بالصور.. نرصد كواليس تصوير المشاهد الأخيرة من «صباح الخير»

نجم الساعة

«الجميلات».. لمسات الجنس الناعم في الانتخابات cross media

الأكثر قراءة

حياة الدرديري: علاقتي بـ«الفراعين» انتهت وأبلغت «عكاشة» اعتذاري

البدرى يؤدب إكرامى أمام طنطا.. ومدرب الحراس يُجهز على لطفى

«بوتين» يرفض وساطة قطر: «لسنا في حاجة لدول صغيرة»

علماء يكتشفون أول حالة لـ«ولادة التابوت»

كشكول

الشيمي رئيسا لمجلس إدارة المعاهد القومية

تعرف علي مواعيد امتحانات الشهادة الأعدادية والنقل بقنا

31 مارس "الهوية والشخصية المصرية" ندوة ببحوث الشرق الأوسط جامعة عين شمس

تعيين مها فاروق عبد الغنى عميدا لصيدلة عين شمس

قرار جمهوري بتعيين أحمد على إسماعيل عميدا لكلية العلوم جامعة عين شمس

الأمصار

افتتاح اللجان الأنتخابية في يومها الأخير

حدث في مثل هذا اليوم

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

ترامب يُحمل الجيش تكاليف الجدار الحدودي مع المكسيك

حيدر العبادي: مشروعات تقسيم العراق لن تتوقف

ads
منوعات

علماء يكتشفون أول حالة لـ«ولادة التابوت»

فى ذكرى ميلاده.. تعرف على رحلة معاناة الكاتب مكسيم غوركى

أول عملية بيع لقطع أثرية خاصة بيد «مانديلا»

ads
ولاد الكار

أيمن عبدالمجيد يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك