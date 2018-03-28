فتح اللجان الانتخابية بلجان العجوزة والدقى

فتحت، اللجان الانتخابية بمنطقتي الدقي والعجوزة بمحافظة الجيزة أبوابها منذ التاسعة صباحا لاستقبال الناخبين، في اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية.



وبدأ أمس الأول الإثنين تصويت المصريين داخل مصر في انتخابات الرئاسة على مدار 3 أيام متتالية تنتهي الأربعاء.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.



وفتحت مقرات اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

