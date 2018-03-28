صور.. لجنة أحمد زويل تفتح أبوابها فى انتظار الناخبين

فتحت اللجنة الانتخابية بمدرسة أحمد زويل الرسمية للغات بمدينة 15 مايو أبوابها لاستقبال الناخبين في تمام التاسعة صباحا، بعد أن فتح رئيس اللجنة الغرفة التي حفظت بها الصناديق الانتخابية أمس.



فيما كثفت قوات الأمن من تواجدها بمحيط اللجنة الانتخابية، متمثله في رجال الشرطة والقوات المسلحة؛ تحسبًا لأي أعمال شغب أو عنف.



يذكر أن اليوم هو آخر أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية 2018، التي ينافس فيها رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى، رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.