القاهرة : الأربعاء 28 مارس 2018
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الأربعاء 28/مارس/2018 - 09:05 ص

صور.. لجنة أحمد زويل تفتح أبوابها فى انتظار الناخبين

صور.. لجنة أحمد زويل
زينب صبحي
dostor.org/2107207

فتحت اللجنة الانتخابية بمدرسة أحمد زويل الرسمية للغات بمدينة 15 مايو أبوابها لاستقبال الناخبين في تمام التاسعة صباحا، بعد أن فتح رئيس اللجنة الغرفة التي حفظت بها الصناديق الانتخابية أمس.

فيما كثفت قوات الأمن من تواجدها بمحيط اللجنة الانتخابية، متمثله في رجال الشرطة والقوات المسلحة؛ تحسبًا لأي أعمال شغب أو عنف.

يذكر أن اليوم هو آخر أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية 2018، التي ينافس فيها رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى، رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.

صور.. لجنة أحمد زويل تفتح أبوابها فى انتظار الناخبين
صور.. لجنة أحمد زويل تفتح أبوابها فى انتظار الناخبين
صور.. لجنة أحمد زويل تفتح أبوابها فى انتظار الناخبين
صور.. لجنة أحمد زويل تفتح أبوابها فى انتظار الناخبين
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