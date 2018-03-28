رؤساء اللجان الفرعية فى الدرب الأحمر يستعدون لفتح اللجان

تأكد رؤساء اللجان الفرعية بدائرة الدرب الأحمر، من سلامة أقفال مقر اللجنة ومقر حفظ صندوق الاقتراع، فى حضور مندوب كل مرشح، والمسئول عن قوات التأمين، تمهيدا لفتح لجان الاقتراع.



كما قاموا بفض الأختام وفتح اللجنة، والتأكد من سلامة النوافذ والصناديق، وسلامة دفاتر الاقتراع وكافة أوراق ومحاضر اللجنة، ومطابقة الأرقام المسلسلة للأقفال البلاستيكية لصندوق الاقتراع، مع الثابت بمحضر إجراءات اللجنة، وفض القفل البلاستيكي الخاص بفتحة الصندوق فقط.



وبدأ أمس الأول الإثنين تصويت المصريين داخل مصر في انتخابات الرئاسة على مدار 3 أيام متتالية تنتهي الأربعاء.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.



وفتحت مقرات اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.