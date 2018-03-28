القاهرة : الأربعاء 28 مارس 2018
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الأربعاء 28/مارس/2018 - 09:01 ص

«عمليات الوزراء» تتابع التصويت فى آخر أيام الانتخابات الرئاسية

«عمليات الوزراء»
وكالات
dostor.org/2107200

واصلت غرفة العمليات المركزية التابعة لمجلس الوزراء، برئاسة العميد علي هريدي، رئيس قطاع الأزمات والكوارث، عملها فى اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية في متابعة سير عملية الاقتراع بجميع محافظات الجمهورية والتى تبدأ فى تمام التاسعة صباحا، بمشاركة مندوبي من وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والصحة والكهرباء والمجلس القومى للمراة والعدل والنقل والتخطيط وهيئة الإسعاف المصرية، من أجل ضمان سرعة تذليل العقبات التي قد تعوق سير العملية الانتخابية.

ويتم التواصل مع المحافظين في محافظات الجمهورية عبر وسائل الاتصال المختلفة وشبكة «الفيديو كونفرانس»، للوقوف على تطورات الموقف والمشكلات التي قد تعوق سير العملية الانتخابية وحلها فى أسرع وقت.

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