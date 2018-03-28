القاهرة : الأربعاء 28 مارس 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:04 ص

المفرقعات تفحص اللجان قبل بدء التصويت فى ثالث أيام الانتخابات
03:32 ص

القصة الكاملة للحرب الدبلوماسية بين «بوتين والاتحاد الأوروبى»
03:00 ص

«ليست من نوعى المفضل».. كيف واجه ترامب فضائحه الجنسية؟
10:19 م

غادة وأبناؤها الثلاثة.. رحلة تصويت من السلام للجمالية (فيديو)
08:30 م

حلقات الرقص تُغلق شارع الهرم مروريًّا
06:10 م

فيديو وصور.. عجوز يتحدى «الجلطة» للتصويت في انتخابات الرئاسة
05:29 م

نائب رئيس النيابة الإدارية: نبحث قرار مد التصويت لـ«يوم رابع»
04:51 م

نشرة الخامسة: «صبحي» يتفقد لجان طنطا.. و«النور» يحشد
06:21 ص

موعد مباراة مصر واليونان والقنوات الناقلة
01:07 ص

السعودية توجه رسالة إلى مجلس الأمن بشأن الصواريخ الحوثية
10:08 م

عجوز في الـ«92» بالمنوفية بعد تصويته: «أفدي مصر والسيسي بدمي»
09:53 م

بالصور.. حفل زفاف ينتهي داخل لجنة انتخابية في سوهاج
عالم
الأربعاء 28/مارس/2018 - 08:59 ص

«جوتيريش» يدعو لإحالة ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية

أنطونيو جوتيريش
أنطونيو جوتيريش
وكالات
dostor.org/2107198

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى إحالة ملف سوريا الي المحكمة الجنائية الدولية.

وقال جوتيريش، في تقرير الأمين العام بشأن تنفيذ القرار2401 والمتعلق بوقف القتال في سوريا وإيصال المساعدات الإنسانية، إنه يجب محاسبة المسئولين عن الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في سوريا منذ مارس 2011.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" بالعربية اليوم الأربعاء عن التقرير قوله إن ضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات الخطيرة بسوريا هو التزام بموجب القانون الدولي وأمر جوهري لتحقيق السلام بسوريا.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتم فيه خروج أكبر موكب من المسلحين والمدنيين يتم إجلاؤهم حتى الآن من غوطة دمشق الشرقية باتجاه الشمال السوري حيث غادرت مئة حافلة تقل قرابة سبعة آلاف شخص من بينهم ألف وخمسمائة مسلح المنطقة الخاضعة لفيلق الرحمن في الغوطة الشرقية في وقت تحدثت التقارير عن حشود موالية للنظام السوري حول مدينة دوما.

ads
اقرأ أيضًا
منذ يوم

السعودية توجه رسالة إلى مجلس الأمن بشأن الصواريخ الحوثية

منذ يومين

بريطانيا تطالب إيران بالكف عن تسليح الحوثيين

منذ 3 أيام

«عاصفة الحزم».. ماذا حققت قوات التحالف العربى فى اليمن؟

منذ 4 أيام

«أرنولد شوارزنيجر» يقترح رئيسًا بديلًا لترامب

منذ 5 أيام

إدراج «الإخوان» إرهابية أولى مهام المستشار الجديد للأمن القومى الأمريكى

منذ 5 أيام

عاجل.. ترامب يقيل مستشار الأمن القومى فى البيت الأبيض

الآن

«المرور» تنتهى من تركيب كمر خرسانى لمحور روض الفرج

علماء يكتشفون أول حالة لـ«ولادة التابوت»

القصة الكاملة للحرب الدبلوماسية بين «بوتين والاتحاد الأوروبى»

مهرجان «كان» السينمائى يحجب أفلام «Netflix» عن قائمته

الأكثر قراءة

حياة الدرديري: علاقتي بـ«الفراعين» انتهت وأبلغت «عكاشة» اعتذاري

البدرى يؤدب إكرامى أمام طنطا.. ومدرب الحراس يُجهز على لطفى

«بوتين» يرفض وساطة قطر: «لسنا في حاجة لدول صغيرة»

علماء يكتشفون أول حالة لـ«ولادة التابوت»

ألبومات الصور

صور.. لجنة أحمد زويل تفتح أبوابها فى انتظار الناخبين

10 صور ترصد تفاصيل اليوم الثانى لانتخابات الرئاسة بأسوان

بهجة وتكاتف في لجان الأزبكية: «هنا انتخابات الرئاسة» (صور)

بالصور.. نرصد كواليس تصوير المشاهد الأخيرة من «صباح الخير»

نجم الساعة

«الجميلات».. لمسات الجنس الناعم في الانتخابات cross media

الأكثر قراءة

حياة الدرديري: علاقتي بـ«الفراعين» انتهت وأبلغت «عكاشة» اعتذاري

البدرى يؤدب إكرامى أمام طنطا.. ومدرب الحراس يُجهز على لطفى

«بوتين» يرفض وساطة قطر: «لسنا في حاجة لدول صغيرة»

علماء يكتشفون أول حالة لـ«ولادة التابوت»

كشكول

الشيمي رئيسا لمجلس إدارة المعاهد القومية

تعرف علي مواعيد امتحانات الشهادة الأعدادية والنقل بقنا

31 مارس "الهوية والشخصية المصرية" ندوة ببحوث الشرق الأوسط جامعة عين شمس

تعيين مها فاروق عبد الغنى عميدا لصيدلة عين شمس

قرار جمهوري بتعيين أحمد على إسماعيل عميدا لكلية العلوم جامعة عين شمس

الأمصار

افتتاح اللجان الأنتخابية في يومها الأخير

حدث في مثل هذا اليوم

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

ترامب يُحمل الجيش تكاليف الجدار الحدودي مع المكسيك

حيدر العبادي: مشروعات تقسيم العراق لن تتوقف

ads
منوعات

علماء يكتشفون أول حالة لـ«ولادة التابوت»

فى ذكرى ميلاده.. تعرف على رحلة معاناة الكاتب مكسيم غوركى

أول عملية بيع لقطع أثرية خاصة بيد «مانديلا»

ولاد الكار

أيمن عبدالمجيد يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك