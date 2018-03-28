«جوتيريش» يدعو لإحالة ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى إحالة ملف سوريا الي المحكمة الجنائية الدولية.



وقال جوتيريش، في تقرير الأمين العام بشأن تنفيذ القرار2401 والمتعلق بوقف القتال في سوريا وإيصال المساعدات الإنسانية، إنه يجب محاسبة المسئولين عن الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في سوريا منذ مارس 2011.



ونقلت قناة "سكاي نيوز" بالعربية اليوم الأربعاء عن التقرير قوله إن ضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات الخطيرة بسوريا هو التزام بموجب القانون الدولي وأمر جوهري لتحقيق السلام بسوريا.



يأتي ذلك في الوقت الذي يتم فيه خروج أكبر موكب من المسلحين والمدنيين يتم إجلاؤهم حتى الآن من غوطة دمشق الشرقية باتجاه الشمال السوري حيث غادرت مئة حافلة تقل قرابة سبعة آلاف شخص من بينهم ألف وخمسمائة مسلح المنطقة الخاضعة لفيلق الرحمن في الغوطة الشرقية في وقت تحدثت التقارير عن حشود موالية للنظام السوري حول مدينة دوما.