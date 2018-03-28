ولي العهد السعودى: نتعاون مع الأمم المتحدة لحل مشاكل المنطقة

أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن المملكة تدافع عن مصالحها وتحافظ على أمنها، وتعمل مع حلفائها في الشرق الأوسط ‏لأمن المنطقة واستقرارها.



ونقلت قناة العربية الإخبارية اليوم الأربعاء عن ولي العهد قوله - في كلمة عقب لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس - إن المملكة حريصة على الحلول السياسية لأزمات الشرق الأوسط بالتعاون مع الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن السعودية عضو فعال ومساهم عبر التاريخ في حماية مصالح الأمم المتحدة وملتزمة بقوانينها منذ القدم.



واعتبر أن المشكلات في الشرق الأوسط هي مع الأفكار التي لا تؤمن بمبادئ الأمم المتحدة وتنتهك بشكل صارخ كل قوانينها وأعرافها.



من جانبه، أعرب جوتيريس - في أول لقاء مع ولي العهد - عن امتنانه العميق للوفاء بالتعهد السخي الذي أعلنته السعودية والإمارات في يناير بشأن تقديم 930 مليون دولار لصندوق تمويل العمل الإنساني في اليمن.



والتقى الأمير محمد بن سلمان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس في مقر المنظمة الدولية بنيويورك، وناقش الجانبان عددا من الملفات الساخنة في الشرق الأوسط.