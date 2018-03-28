مؤسس «فيسبوك» يوافق على الشهادة أمام الكونجرس الأمريكى

وافق مارك زوكربيرج، المدير التنفيذي لموقع «فيسبوك»، علي الإدلاء بشاهدته أمام الكونجرس ألأمريكي خلال الأسابيع القادمة.



وأشارت قناة «الحرة» الأمريكية التي أوردت النبأ اليوم الأربعاء، إلى أن ذلك يأتي على خلفية تقارير متعلقة بتسريب معلومات عبر الموقع، بعد مطالبات متعددة بذلك.



وأشارت إلي أن مارك يقوم حاليا بتنسيق إستراتيجية للإدلاء بشهادته، وأن الضغط عليه جاء من جهات عدة في الكونجرس بالإضافة إلى الإعلام والرأي العام.



وكان مالك ومؤسس موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مارك زوكربيرج قد رفض طلب لجنة برلمانية بريطانية بشرح دور شركته في تسريب معلومات طالت 50 مليون مستخدم لعملاق التواصل الاجتماعي.



يشار إلى أن رئيس اللجنة القضائية لمجلس الشيوخ تشاك جراسلي قد ناشد زوكربيرج الإدلاء بشهادته أمام الكونجرس إلى جانب الرئيس التنفيذي لـ«جوجل» سوندار بيتشاي والرئيس التنفيذي لـ«تويتر» جاك دورسي في جلسة استماع حول خصوصية المعلومات في العاشر من أبريل المقبل.