القاهرة : الأربعاء 28 مارس 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:04 ص

المفرقعات تفحص اللجان قبل بدء التصويت فى ثالث أيام الانتخابات
03:32 ص

القصة الكاملة للحرب الدبلوماسية بين «بوتين والاتحاد الأوروبى»
03:00 ص

«ليست من نوعى المفضل».. كيف واجه ترامب فضائحه الجنسية؟
10:19 م

غادة وأبناؤها الثلاثة.. رحلة تصويت من السلام للجمالية (فيديو)
08:30 م

حلقات الرقص تُغلق شارع الهرم مروريًّا
06:10 م

فيديو وصور.. عجوز يتحدى «الجلطة» للتصويت في انتخابات الرئاسة
05:29 م

نائب رئيس النيابة الإدارية: نبحث قرار مد التصويت لـ«يوم رابع»
04:51 م

نشرة الخامسة: «صبحي» يتفقد لجان طنطا.. و«النور» يحشد
06:21 ص

موعد مباراة مصر واليونان والقنوات الناقلة
01:07 ص

السعودية توجه رسالة إلى مجلس الأمن بشأن الصواريخ الحوثية
10:08 م

عجوز في الـ«92» بالمنوفية بعد تصويته: «أفدي مصر والسيسي بدمي»
09:53 م

بالصور.. حفل زفاف ينتهي داخل لجنة انتخابية في سوهاج
عالم
الأربعاء 28/مارس/2018 - 08:56 ص

مؤسس «فيسبوك» يوافق على الشهادة أمام الكونجرس الأمريكى

مارك زوكربيرج
مارك زوكربيرج
dostor.org/2107195

وافق مارك زوكربيرج، المدير التنفيذي لموقع «فيسبوك»، علي الإدلاء بشاهدته أمام الكونجرس ألأمريكي خلال الأسابيع القادمة.

وأشارت قناة «الحرة» الأمريكية التي أوردت النبأ اليوم الأربعاء، إلى أن ذلك يأتي على خلفية تقارير متعلقة بتسريب معلومات عبر الموقع، بعد مطالبات متعددة بذلك.

وأشارت إلي أن مارك يقوم حاليا بتنسيق إستراتيجية للإدلاء بشهادته، وأن الضغط عليه جاء من جهات عدة في الكونجرس بالإضافة إلى الإعلام والرأي العام.

وكان مالك ومؤسس موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مارك زوكربيرج قد رفض طلب لجنة برلمانية بريطانية بشرح دور شركته في تسريب معلومات طالت 50 مليون مستخدم لعملاق التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن رئيس اللجنة القضائية لمجلس الشيوخ تشاك جراسلي قد ناشد زوكربيرج الإدلاء بشهادته أمام الكونجرس إلى جانب الرئيس التنفيذي لـ«جوجل» سوندار بيتشاي والرئيس التنفيذي لـ«تويتر» جاك دورسي في جلسة استماع حول خصوصية المعلومات في العاشر من أبريل المقبل.

ads
اقرأ أيضًا
منذ يوم

السعودية توجه رسالة إلى مجلس الأمن بشأن الصواريخ الحوثية

منذ يومين

بريطانيا تطالب إيران بالكف عن تسليح الحوثيين

منذ 3 أيام

«عاصفة الحزم».. ماذا حققت قوات التحالف العربى فى اليمن؟

منذ 4 أيام

«أرنولد شوارزنيجر» يقترح رئيسًا بديلًا لترامب

منذ 5 أيام

إدراج «الإخوان» إرهابية أولى مهام المستشار الجديد للأمن القومى الأمريكى

منذ 5 أيام

عاجل.. ترامب يقيل مستشار الأمن القومى فى البيت الأبيض

الآن

«المرور» تنتهى من تركيب كمر خرسانى لمحور روض الفرج

علماء يكتشفون أول حالة لـ«ولادة التابوت»

القصة الكاملة للحرب الدبلوماسية بين «بوتين والاتحاد الأوروبى»

مهرجان «كان» السينمائى يحجب أفلام «Netflix» عن قائمته

الأكثر قراءة

حياة الدرديري: علاقتي بـ«الفراعين» انتهت وأبلغت «عكاشة» اعتذاري

البدرى يؤدب إكرامى أمام طنطا.. ومدرب الحراس يُجهز على لطفى

علماء يكتشفون أول حالة لـ«ولادة التابوت»

«بوتين» يرفض وساطة قطر: «لسنا في حاجة لدول صغيرة»

ألبومات الصور

صور.. لجنة أحمد زويل تفتح أبوابها فى انتظار الناخبين

10 صور ترصد تفاصيل اليوم الثانى لانتخابات الرئاسة بأسوان

بهجة وتكاتف في لجان الأزبكية: «هنا انتخابات الرئاسة» (صور)

بالصور.. نرصد كواليس تصوير المشاهد الأخيرة من «صباح الخير»

نجم الساعة

«الجميلات».. لمسات الجنس الناعم في الانتخابات cross media

الأكثر قراءة

حياة الدرديري: علاقتي بـ«الفراعين» انتهت وأبلغت «عكاشة» اعتذاري

البدرى يؤدب إكرامى أمام طنطا.. ومدرب الحراس يُجهز على لطفى

علماء يكتشفون أول حالة لـ«ولادة التابوت»

«بوتين» يرفض وساطة قطر: «لسنا في حاجة لدول صغيرة»

كشكول

الشيمي رئيسا لمجلس إدارة المعاهد القومية

تعرف علي مواعيد امتحانات الشهادة الأعدادية والنقل بقنا

31 مارس "الهوية والشخصية المصرية" ندوة ببحوث الشرق الأوسط جامعة عين شمس

تعيين مها فاروق عبد الغنى عميدا لصيدلة عين شمس

قرار جمهوري بتعيين أحمد على إسماعيل عميدا لكلية العلوم جامعة عين شمس

الأمصار

السعودية تساهم في أصلاح اليمن بمليار و930 مليون دولار

افتتاح اللجان الأنتخابية في يومها الأخير

حدث في مثل هذا اليوم

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

ترامب يُحمل الجيش تكاليف الجدار الحدودي مع المكسيك

ads
منوعات

علماء يكتشفون أول حالة لـ«ولادة التابوت»

فى ذكرى ميلاده.. تعرف على رحلة معاناة الكاتب مكسيم غوركى

أول عملية بيع لقطع أثرية خاصة بيد «مانديلا»

ولاد الكار

أيمن عبدالمجيد يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك