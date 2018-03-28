القاهرة : الأربعاء 28 مارس 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:04 ص

المفرقعات تفحص اللجان قبل بدء التصويت فى ثالث أيام الانتخابات
03:32 ص

القصة الكاملة للحرب الدبلوماسية بين «بوتين والاتحاد الأوروبى»
03:00 ص

«ليست من نوعى المفضل».. كيف واجه ترامب فضائحه الجنسية؟
10:19 م

غادة وأبناؤها الثلاثة.. رحلة تصويت من السلام للجمالية (فيديو)
08:30 م

حلقات الرقص تُغلق شارع الهرم مروريًّا
06:10 م

فيديو وصور.. عجوز يتحدى «الجلطة» للتصويت في انتخابات الرئاسة
05:29 م

نائب رئيس النيابة الإدارية: نبحث قرار مد التصويت لـ«يوم رابع»
04:51 م

نشرة الخامسة: «صبحي» يتفقد لجان طنطا.. و«النور» يحشد
06:21 ص

موعد مباراة مصر واليونان والقنوات الناقلة
01:07 ص

السعودية توجه رسالة إلى مجلس الأمن بشأن الصواريخ الحوثية
10:08 م

عجوز في الـ«92» بالمنوفية بعد تصويته: «أفدي مصر والسيسي بدمي»
09:53 م

بالصور.. حفل زفاف ينتهي داخل لجنة انتخابية في سوهاج
مصر
الأربعاء 28/مارس/2018 - 08:55 ص

«التضامن» تجرى قرعة حج الجمعيات الأهلية 5 أبريل

حج
حج
dostor.org/2107194

تجري وزارة التضامن الاجتماعي القرعة العلنية الإلكترونية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1439 - 2018 لجميع المحافظات بمقر الوزارة بالعجوزة يوم 5 أبريل المقبل.

وقال مصدر مسئول بالوزارة - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء - إن مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة اعتمد أسعار برامج الحج وفقًا للمستوى، وتصنيف الفندق والسعر ونسبة الزيادة، وتبلغ قيمة المستوى الأول 84 ألفا و800 جنيه، وفيه يقيم الحاج في فندق 5 نجوم بساحة الحرم، والمستوى الثاني ينزل الحاج في فندق 4 نجوم بالمنطقة المركزية وقيمته 70 ألفا و600 جنيه.

وأضاف أن المستوى الثالث (الاقتصادي) 3 نجوم يقع بالمنطقة المركزية ويبعد 800 متر عن الحرم وقيمته 60 ألفا و400 جنيه، أما المستوى الرابع (الاقتصادي) ينزل الحاج في فنادق مصنفة تبعد عن الحرم بحوالي 300 متر بالمنطقة المركزية وقيمته 51 ألفا و500 جنيه.

وأوضح أن جميع الأسعار تشمل كافة الخدمات والوجبات فيما عدا قيمة تذكرة الطيران التي تم تحديدها من قبل شركة مصر للطيران بسعر 12 ألفا و100 جنيه وستضاف قيمتها لسعر كل برنامج.

وأشار المصدر إلى أن الحاج الفائز سيقوم بسداد قيمة الاشتراك بحساب المؤسسة ببنك مصر خلال موعد أسبوع من تاريخ إعلان القرعة، وسيتم توقيع الكشف الطبي على جميع الحجاج الفائزين من خلال هيئة التأمين الصحي وعمل ملف طبي لكل حاج بالتنسيق مع الهيئة.

ads
اقرأ أيضًا
منذ حوالي 17 ساعة

نشرة الخامسة: «صبحي» يتفقد لجان طنطا.. و«النور» يحشد

منذ يومين

قواعد التصويت وحالات البطلان فى الانتخابات الرئاسية

منذ يومين

ننشر لجان الوزراء في انتخابات الرئاسة اليوم

منذ 3 أيام

المصريّون يحتشدون أمام صناديق الاقتراع لاختيار الرئيس غدا

منذ 3 أيام

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 26

منذ 4 أيام

القوى العاملة: 95 وظيفة برواتب تصل لـ3 آلاف جنيه

الآن

«المرور» تنتهى من تركيب كمر خرسانى لمحور روض الفرج

علماء يكتشفون أول حالة لـ«ولادة التابوت»

القصة الكاملة للحرب الدبلوماسية بين «بوتين والاتحاد الأوروبى»

مهرجان «كان» السينمائى يحجب أفلام «Netflix» عن قائمته

الأكثر قراءة

حياة الدرديري: علاقتي بـ«الفراعين» انتهت وأبلغت «عكاشة» اعتذاري

البدرى يؤدب إكرامى أمام طنطا.. ومدرب الحراس يُجهز على لطفى

علماء يكتشفون أول حالة لـ«ولادة التابوت»

«بوتين» يرفض وساطة قطر: «لسنا في حاجة لدول صغيرة»

ألبومات الصور

صور.. لجنة أحمد زويل تفتح أبوابها فى انتظار الناخبين

10 صور ترصد تفاصيل اليوم الثانى لانتخابات الرئاسة بأسوان

بهجة وتكاتف في لجان الأزبكية: «هنا انتخابات الرئاسة» (صور)

بالصور.. نرصد كواليس تصوير المشاهد الأخيرة من «صباح الخير»

نجم الساعة

«الجميلات».. لمسات الجنس الناعم في الانتخابات cross media

الأكثر قراءة

حياة الدرديري: علاقتي بـ«الفراعين» انتهت وأبلغت «عكاشة» اعتذاري

البدرى يؤدب إكرامى أمام طنطا.. ومدرب الحراس يُجهز على لطفى

علماء يكتشفون أول حالة لـ«ولادة التابوت»

«بوتين» يرفض وساطة قطر: «لسنا في حاجة لدول صغيرة»

كشكول

الشيمي رئيسا لمجلس إدارة المعاهد القومية

تعرف علي مواعيد امتحانات الشهادة الأعدادية والنقل بقنا

31 مارس "الهوية والشخصية المصرية" ندوة ببحوث الشرق الأوسط جامعة عين شمس

تعيين مها فاروق عبد الغنى عميدا لصيدلة عين شمس

قرار جمهوري بتعيين أحمد على إسماعيل عميدا لكلية العلوم جامعة عين شمس

الأمصار

السعودية تساهم في أصلاح اليمن بمليار و930 مليون دولار

القبض على قيادي من تنظيم داعش في العراق

افتتاح اللجان الأنتخابية في يومها الأخير

حدث في مثل هذا اليوم

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

ads
منوعات

علماء يكتشفون أول حالة لـ«ولادة التابوت»

فى ذكرى ميلاده.. تعرف على رحلة معاناة الكاتب مكسيم غوركى

أول عملية بيع لقطع أثرية خاصة بيد «مانديلا»

ads
ولاد الكار

أيمن عبدالمجيد يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك