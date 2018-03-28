روسيا: التعرف على 27 ضحية بعد حريق المركز التجارى بكيميروفو

أعلن رئيس الإدارة الرئيسية لوزارة الطوارئ الروسية بمنطقة كيميروفو، ألكسندر مامونتوف، اليوم الأربعاء، أنه قد جرى حتى الآن تحديد 27 ضحية بعد حريق المركز التجاري بمدينة كيميروفو.



وقال «مامونتوف» في اجتماع بمقر العمليات بحسب وكالة سبوتنيك الروسية: حتى الآن قد جرى تحديد 27 ضحية، مضيفا: من المخطط اليوم، دفن 14 شخصا.



واندلع حريقا الأحد الماضي في مركز «الكرز الشتوي» التجاري ذي أربعة طوابق. ونشب الحريق في الطابق العلوي، حيث يوجد عدد من دور السينما، بالإضافة إلى مواقع ترفيه الأطفال. ووفقا لآخر المعلومات لقي 64 شخصا مصرعهم نتيجة لهذه المأساة، من بينهم عدد كبير من الأطفال.